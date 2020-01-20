مصر | المشاركون بورشة العمل الدولية للقضاء الإداري يزورون الأهرامات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشاركون بورشة العمل الدولية للقضاء الإداري يزورون الأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم الإثنين، ورشة عمل الاتحاد العربي للقضاء الإداري، حول موضوع "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية" وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة وذلك بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل والنائب العام ورؤساء الجهات والهيئات القضائية المصرية والعربية والعالمية.

وبعد إنتهاء الورشة، توجه المشاركون من العرب والأجانب، لزيارة المتحف المصري والأهرامات، لتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة وتاريخ المصريين القدماء.