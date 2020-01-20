مصر | خصومة.. التحريات تكشف ملابسات قتل شاب المرج بطلق ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خصومة.. التحريات تكشف ملابسات قتل شاب المرج بطلق ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات مباحث المرج، أن المتهم بقتل شاب بمنطقة المرج أمام منزله، كان يستقل دراجة بخارية وبحوزته سلاح نارى، وكان منتظر المجنى عليه أسفل منزله، وحال ظهوره أطلق النار على رأسه بسلاح نارى، واستقرت رصاصة برأسه ولفظ أنفاسه في الحال، ولاذ المتهم بالفرار.

وأوضحت التحريات أن المجنى عليه كان لديه خصومة وخلافات بينه وبين أحد الأشخاص بالمنطقة، مما أدى لقيامه بإطلاق النار عليه انتقاما منه، وكلف رئيس مباحث المرج بتشكيل فريق من أكفأ معاونى مباحث القسم وإعداد الأكمنة تتبع خط سير المتهم لسرعة ضبطه وإحضاره وتسليمه للعدالة.

كانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت إشارة من مستشفى اليوم الواحد باستقبال جثة شاب مصاب بطلق نارى أفضى إلى الوفاة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطل بسبب خلافات سابقة بينهما، وتكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج من جهودها القبض على المتهم. وتم تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة للتحقيق.