مصر | حبس 3 أشخاص لقتلهم طالب في القطامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس 3 أشخاص لقتلهم طالب في القطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة القاهرة، اليوم الاثنين، حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتلهم طالب في القطامية، بسبب معاتبته لأحدهم على تعاطي المخدرات أسفل منزله.

كشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم "ع. م"، 19 عامًا، كان يقف أسفل منزل المجني عليه "م. س.ح"، 20 عامًا، طالب بالمعهد العالي للعلوم، يدخن سيجارة بها مخدر الحشيش، ويتعاطى مخدر الإستروكس، فنهره المجني عليه وطلب منه الابتعاد عن منزله.

وأضافت التحقيقات، أنه نشبت مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه، فاستدعى الأول شقيقه ووالده، الذين

توجهوا إلى منزل الثاني وتشاجروا معه بالأسلحة البيضاء وطعنوه طعنات متفرقة أسقطته قتيلا.

ودلت معاينة النيابة على وجود دماء متناثرة على بعض متعلقات المجني عليه الشخصية وحذائه، فضلا عن وجود عدد من الزجاجات الفارغة التي استخدمها المتهمون في المشاجرة.

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وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، أنها لذكر في منتصف العقد الثاني من العمر، توفى نتيجة إصابته بعدة طعنات في أماكن متفرقة بجسده وجروح متعددة وقطع في شريان الساق اليمنى تسببت في وفاته.

البداية عندما تلقى قسم القطامية بلاغًا يفيد بنشوب مشادة أمس الأحد، بين شاب يدعى "ج"، 19 عاما، والمجني عليه "س. ح"، 20 عامًا، طالب بالمعهد العالي للعلوم، بسبب اعتراض الثاني على تناول الأول المخدرات أسفل منزله، وعلى إثرها في اليوم الثاني استدعى الأول الأخ الأصغر له، وهو "ج"، 17 عاما، والأب "ج. م"، وتوجهوا بالقرب من منزل المجني عليه، حيث قاموا باستيقافه ونشبت بينهما مشاجرة أمام العيادة الشاملة بمحطة النصر، وترتب عليها مقتل الطالب إثر طعنة نافذة بالساق اليمنى.



على الفور انتقلت قوات الأمن، وتم إلقاء القبض على المتهم واستجوابه، فيما نجح رجال الشرطة في ضبط المتهمين الهاربين، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.