مصر | "أنا مش حرامي يا باشا".. اعترافات لص كافيهات التجمع أمام النيابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أنا مش حرامي يا باشا".. اعترافات لص كافيهات التجمع أمام النيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف المتهم بمحاولة سرقة مبلغ مالي، من حقيبة شاب باعترافات تفصيلية حول ارتكابه الواقعة أمام نيابة القاهرة الجديدة، أثناء تواجده بإحدى الكافيهات في التجمع الخامس، إذ قال المتهم خلال التحقيقات، إنه يعمل في إحدى الشركات، وأقدم على ارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية، فقرر على إثرها سرقة رواد الكافيهات التي يتردد عليها الأثرياء.

وأضاف المتهم، أن يوم الواقعة شاهد الضحية يخرج أموالا من داخل الحقيبة، فحدد اللحظة الحاسمة لتنفيذ الواقعة، والاستيلاء على الحقيبة والأموال بأسلوب المغافلة، إلا أن صاحبها أمسك به، وتم تسليمه لرجال الشرطة، مستطردا: "أنا مش حرامي يا باشا، وحاجتي للمال دفعتني للسرقة".



البداية، عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغًا من الأهالي، بفبد بقيام شاب محاولة سرقة مبلغ مالي من حقيبة شاب خلال تواجده بأحد الكافيهات، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم ضبط المتهم واقتياده لديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، لمروره بضائقة مالية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.