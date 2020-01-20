مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": ضبط مغربية لممارستها الدعارة.. ومقتل بائع فول بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": ضبط مغربية لممارستها الدعارة.. ومقتل بائع فول بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

الساعة بـ400 دولار.. ضبط مغربية تمارس الدعارة في الدقي

باشرت نيابة الدقي، بشمال الجيزة، التحقيق مع سيدة مغربية تدعى "أ. س" في عقدها الثاني من العمر وتقطن بمنطقة الدقي، أنشأت صفحة على موقع إباحي، لممارسة الجنس مع الآخرين، واستقطاب الزبائن، بمقابل 400 دولار في الساعة.للتفاصيل اضغط هنا.

بفرد خرطوش.. عاطل يقتل شابا في القاهرة

شهدت منطقة المرج اليوم الاثنين واقعة مأساوية، حيث قام عاطل بالعزم على قتل شاب بفرد خرطوش بالمرج في مشاجرة بسبب خلافات سابقة بينهما.للتفاصيل اضغط هنا.

رئيس مجلس الدولة: لا جدوى من الحكم في المنازعة المتأخرة

أكد المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أن ورشة "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية"، تعلقت بحق التقاضي وضمانات الحريات، وهو موضوع ثري؛ لأن القاضي الإدارى هو المعني بهذا الأمر، وعند تأخر الفصل في المنازعة الإدارية، لا جدوى من الحكم الصادر.للتفاصيل اضغط هنا.

Advertisements

ضبط عاطل بتهمة سرقة شركة اتصالات في المرج

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، من القبض على عاطل وراء سرقة محتويات شركة اتصالات في المرج.للتفاصيل اضغط هنا.

الحكم في معارضة تامر عاشور على حبسه سنة 27 يناير

حجزت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس جلسة 27 يناير الحالي، للحكم في معارضة الفنان تامر عاشور، في الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي.للتفاصيل اضغط هنا.

تشريح جثة بائع فول لقي مصرعه على يد قهوجي بالجيزة

وتباشر النيابة، التحقيق في واقعة مقتل "بائع فول" ويدعى "أحمد" 20 عامًا، على يد قهوجي وصديقه في عقدهما الثاني من العمر، بميدان الجيزة، إثر مشادة كلامية لرفض الأول لشرب كوباية شاي، حيث سدد له طعنه بالقلب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.للتفاصيل اضغط هنا.

ضبط طفلين لسرقتهما مواسير الصرف الصحي بمدينة نصر

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على طفلين لسرقتهما مواسير الصرف الصحي بمدينة نصر.للتفاصيل اضغط هنا.