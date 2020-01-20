مصر | ضبط المتهم بقتل شاب بفرد خرطوش في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط المتهم بقتل شاب بفرد خرطوش في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ضباط مباحث قسم شرطة المرج، في القبض على عاطل قتل شاب بفرد خرطوش، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتعود تفاصيل الواقعه بتلقي مباحث قسم شرطة المرج إشارة من مستشفى اليوم الواحد، باستقبال جثة شاب مصاب بطلق ناري أفضى إلى الوفاة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطل بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.