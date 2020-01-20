شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: 500 مليون جنيه لتطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، المستشفى الجامعي ببنها، في إطار متابعة سير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطوير الأداء بها، وضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة للمرضى بكافة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان، اطمأن الوزير خلال الزيارة على سير العمل بمستشفى بنها الجامعى، وانتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بكافة الأقسام.

كما التقى الوزير بفريق العمل المسؤول عن تنفيذ مبادرة 365 صحة، التي بدأ العمل بها رسميا بداية هذا الأسبوع، وتستهدف التواصل بشكل مباشر مع المواطنين والمترددين على المستشفيات الجامعية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع شركة خبير لصناعة البرمجيات، ويعد تطبيق ٣٦٥ صحة SEHA واحدًا من أولى المنصات في مصر التي تربط المريض بكافة أنواع خدمات الرعاية الصحية (رعايات للكبار والأطفال، حضانات، بنوك دم )، حيث يمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام والتواصل من أجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة ومرنة ومتكاملة، حيث تم إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تهدف إلى ربط متلقي الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، ويمكن من خلال التطبيق ربط جميع المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتوجيه المريض لأقرب مقدم خدمة مما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في إنقاذ حياة المرضى خاصة في الحالات الطارئة.

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كما تفقد الوزير خلال زيارته لمستشفى بنها الجامعى عدداً من أقسام المستشفى للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وشملت أقسام استقبال الجراحة والعظام والحوادث، ووحدات القسطرة ووحدة العناية المركزية للأطفال المبتسرين، وغرف العناية المركزية، أقسام القلب والغسيل الكلوي، ومبنى الجراحة، وأجرى الوزير حواراً مع بعض المرضى في أقسام الجراحة والاستقبال للحوادث والعظام وعناية الطوارئ، كما أجرى الوزير حواراً مع بعض الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفى، وطالبهم بتوفير كافة سبل الرعاية للمواطنين.

وأعلن الوزير على هامش زيارته لمستشفى بنها الجامعى عن إطلاق مبادرة لتطوير أقسام الطوارئ في جميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية، وتخصيص مبلغ 500 مليون جنيه كمرحلة أولى للبدء في هذا التطوير الشامل لتلك الأقسام.

وأشاد الوزير بالأداء المتميز للأطباء والفريق الفنى المساعد من أطقم التمريض والإداريين، معلنًا عن تخصيص مبلغ 200 مليون جنيه من المبادرة المصرية اليابانية والإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافى بالوزارة بالتعاون مع البنوك لتدريب الأطباء والفرق الفنية المتميزة من أطقم التمريض والإداريين للتدريب بأفضل المستشفيات العالمية المتخصصة بدول العالم، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في الارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية في خدمة المرضى.

رافق الوزير خلال جولته التفقدية بمستشفى بنها الجامعى كل من د.جمال السعيد رئيس جامعة بنها، ود.حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود.محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، ود.طارق العيسوي المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، ود. مصطفى القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

يذكر أن مستشفى جامعة بنها تضم 1100 سرير، و1162 عضو هيئة التدريس وهيئة معاونة لكلية الطب، و174 طبيبا مقيما، و15 طبيب أسنان، و18 طبيبا للعلاج الطبيعي، و112 فنيا، و1641 عضو هيئة تمريض، ويتردد على العيادات الخارجية نحو 171826 مواطنا، و171795 مريضا على الاستقبال، وتبلغ عدد أسرة العناية المركزة 100 وعدد الحضانات ٢٥ حضانة، و44 وحدة غسيل كلوي، و45 غرفة عمليات.