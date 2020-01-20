شكرا لقرائتكم خبر عن وائل غانم يوضح كل ماتريد معرفته عن علاج آثار الجروح و الحروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد من أكثر مايشغل بال المريض أو الشخص الذي يتعرض لبعض الجروح أو الحروق في جسده هو كيفية علاج تلك الأثار بالشكل التجميلي الصحيح والذي يضمن له عدم ظهورها بشكل واضح على جسده بشكل عام أو على المكان المصاب بشكل خاص وهو مايوضحه الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة عين شمس الدكتور وائل غانم استشاري التجميل في السطور التالية:-

أكد وائل غانم، أنه يتم استخدام طرق مختلفة لعلاج أثار الجروح حيث يتم في البداية استخدام طرق مختلفة في خياطة الجروح وأنواع مختلفة من الخيوط، مشددًا على أنه يتم مراعاة الدقة في قفل الجرح بشكل كبير جدًا فلا ينظر الطبيب للسرعة على قدر خروج الحرج بالشكل المثالي وبأكثر شكل تجميلي ممكن ليتم ضمان خروج الجرح بأحسن مايكون.

وقال وائل غانم أن من أساليب مراعاة الدقة في إغلاق الجرح يتم استخدام مايُسمى بـ"الخياطة السحرية" تكون خياطة من داخل الجلد دون غرز خارجية، مشددًا على إن مايتردد حول استخدام الليزر في لحام الجلد غير صحيح نهائيًا حيث أن الليزر لايمكنه تخييط الجلد.

وأضاف وائل غانم، أن الخياطة الداخلة لا يتم فكها حيث يتم استخدام خيوط بعينها تذوب فيما بعد .

وقال وائل غانم، إن الطبيب يتعامل مع الجروح بدقة وطرق مختلفة مع استخدام أنواع مختلفة من الخيوط وبعد التئام الجرح يترك أثر واضح بعد تلك الخطوة يلجأ طبيب التجميل لاستخدام الطريقة المثلى لعلاج الأثار.

أشار دكتور وائل غانم، إلى عدة طرق يتم بها علاج أثار الجروح على الجلد حيث يتم استخدام عدة طرق للوصول إلى أحسن شكل ممكن في النهاية.

يقوم الكريم الذي يحتوي على السيلكون بتحسين لون الجلد ومنع علو الجلد المتواجد عليه الندبة عن باقي سطح الجلد.

الفراكشنال ليزر:-

يستخدم الفراكشنال ليزر لصنفرة الجرح وجعله متساوي مع البقية

لزقة السيليكون :-

تستخدم بدقة السليكون طول النهار ويتم نزعها قبل النوم ثم استخدام الكريمات التجميلية من أجل الوصول لنتيجة أفضل وأسهل وهي تمنع بروز الجلد بشكل كبير .

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وأضاف وائل غانم، أنه في بعض الأنواع من الجروح العريضة يُحقن الكورتيزرن لمنع نشاط الجرح ومن الممكن أيضًا إدخال الليزر الصبغي للتقليل من نشاط الجرح أو العلاج الإشعاعي أيضاً.

وأكد الأستاذ المساعد بجامعة عين شمس، أن بعض العمليات التي تكون في الثدي أو البطن والخاصة بشد الترهلات تكون الجروح لونها أحمر يتم استخدام الليزر الصبغي لتقليل نشاط الجرح وتغيير لونه بصورة أسرع ومن ثم استخدام الفراكشنال حيث تم التعامل مع أثار الجروح بعلاجات مجمعة للقضاء عليها حيث أنها تكمل بعضها البعض .

وشدد وائل غانم، على أنه في بعض الأحيان يقوم الطبيب بحقن الهاليرونيك أسيد والبلازما أيضًا تقوم بتحسين الجلد.

وجه الدكتور وائل غانم، نصيحته لمن لديهم أثار جروح أو حروق و يسكنون في المحافظات الساحلية والذين يكونوا أكثر عرضة للشمس، عن غيرهم بضرورة تجنب التعرض للشمس مباشرة لأن ذلك يتسبب في تحويل إحمرار الجلد لإسمرار فأصبح من أجل معالجة أثار الندبة يتم معالجة الغمقان والإسمرار.

أشار الدكتور وائل غانم، إلى أن علاج أثار الجروح يكون بأنواع مختلفة حيث أن الجروح يكون لها درجات مختلفة ومن الطرق التي تعالج الحروق هي :-

- استخدام مراهم الحروق والتي تحتوي على السليكون

- استخدام اللزقة التي يتم وضعها على مناطق الحروق وتكون ضاغطة على مناطق الحرق لتسوية تلك المناطق وتمنع ظهور البروز وتعتمد على المنطقة المتواجد بها الحرق.

- استخدام الليزر في درجات معينة من الحروق مثل الدرجة الأولى والثانية من أجل تقليل الأثر ولكن الدرجات الأصعب من الحروق تحتاج تدخل جراحي لتقليل الأثار.

- في حال كان الجرح عريض من الممكن استخدام ممدد الأنسجة أو البالونة التي يتم وضعها بجوار أثر الجرح حيث يتمدد ويتم استخدام الجلد الزائد لتغطية أثار الحروق .

وقدم وائل غانم، نصيحة للمصابين بالحروق بضرورة المتابعة مع مركز متخصص لأنه من الصعب أن يتخيل المريض العلاج الأمثل لنفسه ولكن التقييم يجب أن يكون عن طريق الدكتور المتخصص الذي يعتمد تقييمه على أسس علمية وفقًا لطبيعة الجرح وشكل الجلد ووقت الحرق وهي أمور كثيرة تقاس بشكل علمي .

وشدد استشاري التجميل على أن بعض الجروح تكون في أماكن صعبة مثل المفاصل أو الرقبة حيث تقوم بكرمشة الجلد وبالتالي يجب أن يقوم الطبيب بعمل شد من أجل فك الالتصاقات منعاً لحدوث ضمور أو عاهة في تلك الأماكن الحساسة.

نوه الدكتور وائل غانم، عن بعض المعتقدات الخاطئة التي تخص المتقدمين على كشف الهيئة للكليات العسكرية حيث يعتقدون أن طبيب التجميل ساحر يمكنه إخفاء كل شئ في وقت قليل ولكن الحقيقة أن الطبيب لا يستطيع فعل ذلك لأن معنى التجميل هو تحويل الشئ المشوه الغير مقبول الملحوظ إلى ماهو مقبول وقريب من الطبيعي عن طريق استخدام الليزر أو الكريمات أو لزقة السيليكون ولكن إخفاءه نهائيًا هو معتقد غير متواجد .

وأكد وائل غانم، أن الطبيب المسؤل عن كشف الهيئة في الكليات العسكرية يمكنه بكل سهولة التعرف على الجراحات التجميلية وأثار الجروح مثله مثل الطبيب المتخصص ولا يمكن خداعه إضافة إلى ذلك أنه لايتم إخفائها نهائيًا وتكون واضحة للمتخصصين ومن الممكن أن تكون غير واضحة للعامة.