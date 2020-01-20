شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن 8 مناطق بمصر الجديدة 6 ساعات الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لأعمال اللحامات على خط مياه قطر 600 م3 بشارع الحجاز، الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق (ميدان تريامف ومتفرعاتة – ميدان سانت فاطيما ومتفرعاتة – ميدان الحجاز – شارع فريد سميكة ومتفرعاتة – شارع عمار بن ياسر ومتفرعاتة- ميدان هليوبوليس – شارع محمد فريد – جامع الفتح )، وذلك اعتباراً من الساعة 9 صباح الثلاثاء 21 يناير، وحتى الساعة 3 عصر نفس اليوم. وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وبحسب بيان، تولت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

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