شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافى الأفريقى بأسوان يستقبل 240 شابا ضمن "قطار الشباب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المركز الثقافى الأفريقى بأسوان 240 شابا من محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية شمال سيناء وبورسعيد والمنيا ودمياط والسويس والإسماعيلية والغربية والبحيرة والشرقية والدقهلية وبنى سويف وكفر الشيخ والإسكندرية، ضمن رحلات قطار الشباب، حيث تم اصطحابهم فى جولة داخل المركز ومشاهدة مقتنيات الدول الأفريقية والمكتبة الوثائقية وأحواض الأسماك والتماسيح.

واستمع الشباب للشرح المفصل عن قاعات المتحف ومقتنياته المختلفة والتعرف على رسالته وأهدافه ومشاهدة تراث دول حوض النيل، ويشمل المركز ثقافات وعلامات مميزة لكل دولة وأهم معالمها، حيث من المقرر إنتاج فيلم عن كل دولة، يبرز ويوضح أبرز المعلومات عنها.

ويعد متحف النيل بمدينة أسوان، تحفة معمارية جديدة تضيفها وزارة الرى والموارد المائية إلى المواقع الأثرية فى محافظة أسوان، حيث بدأ العمل فى إنشائه خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة الرى تم استكمال العمل فى بعد توفير الاعتمادات المالية له، حيث تم افتتاحه أمام الزوار 10 يناير 2016، بحضور رئيس الوزراء ووزير الرى، وممثلى 11 دولة إفريقية من دول حوض النيل، بتكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه.

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تم إنشاء مسرح مكشوف يتسع لـ2500 فرد ويقع خلفه خزان اسوان والذى تم إضاءته، بالإضافة إلى عناصر التنسيق الخاصة بالموقع، حيث روعى فى انشاء المسرح من مواد الطبيعة المتاحة فى بيئة محافظة أسوان، وهو المسرح الذى من المقرر استغلاله عند عقد المنتديات والملتقيات العالمية وكذا الاحتفالات الكبرى والمهرجانات والعروض المسرحية الغنائية والاستعراضية التى تعبر عن الثقافات الأفريقية.

ويعد المركز الثقافى الافريقى شعاع لثقافة الدول الإفريقية، حيث تم تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تتضمن أهم الكتب عن الدول الإفريقية وتم التواصل مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات والتذكارات التى تمثل حضارة وثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافى بأسوان كنواة لصرح ثقافى كبير ويحوى المركز بعض المقتنيات التى تمثل ثقافة وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، لينتهى الأمر بذلك المركز مزاراً عالمياً على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية كافة.

كانت وزارة الرى قد تواصلت مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات والتذكارات التى تمثل حضارة وثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافى بأسوان كنواة لصرح ثقافى كبير ويحوى المركز بعض المقتنيات التى تمثل ثقافة وعادات وتقاليد الشعوب الإفريقية، لينتهى الأمر بذلك المركز مزاراً عالمياً على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية كافة.