شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى بالقاهرة: مناهج الأزهر تستحق تدريسها على نحو عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر يخطو بقوة تجاه تحقيق السلام العالمى وترسيخ قيم الإخاء والمواطنة، وقد بذل الأزهر جهودًا كبيرة فى سبيل إقامة جسور الحوار بين الشرق والغرب وكذلك بين أتباع الديانات المختلفة، وترسيخ مبدأ التنوع والتكامل بين الناس، من خلال إقامة العديد من المؤتمرات التى دُعى لها شخصيات عامة كبرى وممثلين لمختلف الطوائف الدينية.

وأكّد الطيب خلال استقباله السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، أن علاقات الشعوب ينبغى أن تقوم على المواطنة والتعايش السلمى، وهو ما يعمل الأزهر على تحقيقه يومًا بعد آخر من خلال أنشطته ومؤتمراته، ولم يكن من السهل أن يلتقى الأزهر والفاتيكان ليخرجوا للعالم بعمل مشترك مثل "وثيقة الأخوة الإنسانية" لإنقاذ العالم من الأزمات الإنسانية المعاصرة، ولكن ذلك قد حدث بالفعل لأن النوايا صادقة وخالصة لإخراج العالم من ظلمات العنصرية والفكر المتطرف.

من جانبه، قال السفير الأمريكى إنَّه سعيد لمقابلة شخصية مثل الإمام الطيب الذى يحظى بالقبول وله جهود كبيرة فى سبيل تحقيق السلام العالمى، وأن الأزهر الشريف مؤسسة عريقة وذات سمعة عالمية طيبة، ويلعب الأزهر دورًا بارزًا لتعزيز الحوار بين أتباع الديانات وحماية الحرية الدينية وتقديم خطاب وسطى معتدل، مشيدًا بالصدى الجيد والشهادات التى تلقتها السفارة حول جودة وكفاءات الموفدين من الأزهر فى البعثات العلمية إلى الولايات المتحدة.

وأكّد السفير الأمريكى أن مناهج الأزهر تستحق أن تدرس على نحو عالمى، ليستفيد منها الطلاب خارج مصر وخصوصًا فى الأماكن التى ينتشر فيها التطرف والإرهاب، ويسعدنا أن نتعاون مع الأزهر فى مكافحة التطرف لأن العدو مشترك ويجب أن يحاربه العالم أجمع، ونحن نتطلع للتواصل المستمر مع الأزهر لا سيما وأن القضايا التى تتناولها هذه المؤسسة سوف تكون فى صالح المنطقة بشكل عام.