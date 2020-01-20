شكرا لقرائتكم خبر عن فيليبس العالمية تحتفل بمرور 90 عام على عملها بمصر.. وتعلن خطتها المستقبلية 2030 لتحسين الحياة الصحية لـ 3 مليار شخص حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت شركة فيليبس العالمية للرعاية الصحية بمرور 90 عام على بداية عملها في مصر بحضور السفير الهولندي بالقاهرة لورانز ويستوف والرئيس التنفيذى للشركة بافريقيا ياسبر ويسترنك، مدير الإقليمى للشركة بالقاهرة إياد الطيب، وعددا من قيادات الشركة، نخبة من أساتذة الجامعات المصرية و مديريين الشركات الطبية العاملة فى السوق المصرى ويأتي الاحتفال بمناسبة افتتاح الشركة لمقر جديد لها بالتجمع الخامس وذلك ضمن خطة التطوير والتنمية التي تتبعها الشركة في مصر .

وبدأ الحفل بعرض تاريخ الشركة العالمية والتي بدأت تقديم خدماتها لملايين البشر حول العالم منذ 129 عام وما وفرته من أجهزة وبرامج طبية ساهمت في العناية بصحة العديد من الأشخاص وذلك يأتي بايمان الشركة والعاملين فيها بالرسالة الإنسانية والمجتمعية للشركة في الحفاظ على الصحة العامة.

وتم الإعلان عن المخطط العام للشركة والذي يشمل خطة موسعة حتى 2030 عنصرها الرئيسي هو الوصول إلى تحسين الحياة الصحية ل3 مليار فرد حول العالم، من بينها مصر والتي تمثل شريك رئيسي في نجاح الشركة وبالاخص بعدما أعلنت مصر عن خطتها للتنمية المستدامة 2030 وتضمنت الاهتمام بصحة الإنسان وتقديم خدمة طبية ووقائية مناسبة للمواطن، وهو ما يتواكب مع الاستراتيجية العامة لشركة فيليبس الأم والتي تعتمد على 5 محاور رئيسية وهي "الرعاية الصحية " الحياة الصحية كأسلوب حياة للشخص، ثم المحور الثاني يتضمن الاساليب الحديثة للوقاية من الأمراض، و المحور الثالث الذي تتضمنه استراتيجية الشركة هو تشخيص الأمراض الفائق الدقة ثم المحور الرابع هو ما توفره الشركة من خدمات تكنولوجيه طبية حديثة للعلاج في جميع التخصصات ومنها أمراض القلب ََوالسرطان و المحور الاخير وهو الرعاية المنزلية والتي تشمل أجهزة منزلية يمكن للمريض او الشخص الطبيعي استخدامها لرعاية صحته من دون الذهاب إلى المستشفيات.

Advertisements

ومن جانبه أكد إياد الطيب المدير الإقليمى لشركة فيليبس بمصر ان الشركة على مدار 90 عام ساهمت في تقديم كافة التقنيات الحديثة في المجالات الطبية والرعاية الصحية داخل مصر، مضيفا ان الشركة تتعهد في المرحلة المقبلة هو توفير كافة الخدمات الطبية الحديثة والتي تعتمد على أحدث وأكثر الأجهزة المتطورة في مجال الرعاية الطبية والصحية والوقائية والعلاجية داخل مصر خلال الفترة المقبلة .

ومن جانبه قال ياسبر وسترنك المدير التنفيذى لشركة فيليبس في أفريقيا ان الشركة خلال 129 عام اتبعت عدة برامج لزيادة الوعى الصحي للأشخاص حول العالم من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة كما انها ساهمت في علاج الكثير من المرضى حول العالم، مشيرا إلى أن الشركة تبحث دائما عن نوعين من الاستثمار الأول هو الاستثمار في البشر حيث أن الوقاية والرعاية الصحية والحفاظ على صحة الأفراد يعد الاستثمار الأكبر في العالم، كما أن الشركة تعمل على الاستثمار في التكنولوجية الصحية التي تساعد على الوقاية، التشخيص و العلاج من الأمراض للحفاظ على صحة الإنسان.