شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عزب العرب يحتفل بهدف محمد صلاح فى مان يونايتد بصورة مع النجم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، بصورته مع النجم المصرى المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، حيث التقط الصورة عقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، التى أقيمت، مساء الأحد، على ملعب "أنفيلد"، فى قمة مباريات الجولة الـ23 من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.

نشر هشام عز العرب، صورته مع محمد صلاح، وعلق عليها "مع نجمنا مو صلاح بعد هدفه الرائع ضد مان يونايتد"، وكان عمرو الجناينى رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، والرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بالبنك التجارى الدولى، نشر صوره له مع محمد صلاح أيضًا.



هشام عز العرب يحتفى بهدف محمد صلاح فى مانشستر يونايتد

وكان عمرو الجناينى رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، أعرب عن سعادته بالأداء الذى ظهر النجم الدولى محمد صلاح، مع فريقه ليفربول الإنجليزى، قائلا "معنويات صلاح زى الفل، ومركز جدا فى شغله، وهذا هو حال الناس المحترفين".

وقال الجناينى"، فى تصريحات لـ"الخليج 365": "التقينا بعد المباراة وتحدثنا فى أمور عديدة وسيكون متواجد الفترة القادمة"، وفيما يتعلق بأزمة جائزة الاتحاد الأفريقى، قال: "الجائزة بينه وبين الاتحاد الإفريقى والاتحاد المصرى ليس طرفًا فى الأمر.. وبالنسبالنا الدنيا زى الفل، ولا يوجد أى مشكلات".

وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسة مع الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة الكابتن حسام البدرى، وخاصة بعد تعديل موعد إقامة بطولة الامم الإفريقية، معربًا عن أمله أن تقام كل الفعاليات الرياضية فى مصر مستقبلًا.



هشام عز العرب ومحمد صلاح

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ويشار إلى أن فريق ليفربول الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، كان قد حقق فوزا سهلا على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين الأحد على ملعب "أنفيلد"، فى قمة مباريات الجولة الـ23 من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.

وشارك النجم المصرى محمد صلاح فى المباراة من بدايتها حتى النهاية، وأهدر فرصة هدف مؤكد فى الدقيقة 47 بتسديد الكرة خارج المرمى من عرضية مميزة لأندى روبرتسون، قبل أن يسجل هدف فريقه الثانى فى الوقت القاتل من المباراة، وجاء الهدف الأول عبر النجم الهولندى فيرجيل فان دايك مدافع الريدز فى الدقيقة 14 من خلال رأسية قوية، إثر ركنية متميزة من المتألق الشاب ألكساندر أرنولد.

وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، أضاف النجم المصرى محمد صلاح ثانى الأهداف من تمريرة عابرة لحارس المرمى البرازيلى أليسون، ويكون أول أهداف صلاح فى شباك يونايتد فى تاريخ مشاركاته أمام الشياطين الحمر.

وأنقذت تقنية الفيديو فريق مانشستر يونايتد من هدفين آخرين، الأول سجله روبرتو فيرمينو فى الدقيقة 25 لكن ألغى بسبب ارتكاب زميله فان دايك لخطأ مع الحارس دى خيا أولا، والثانى تم إلغاءه بعد أن سجله الهولندى فينالدوم المتسلل.

وجاءت المباراة من طرف واحد، فبرغم فوز الريدز 2-0 فقط، إلا أنه سيطر على المباراة بالكامل وشن العديد من الهجمات على مرمى الشياطين الحمر، فى المقابل كانت هجمات مانشستر يونايتد ضئيلة للغاية.