الاتحاد الأوروبى: هدفنا تعزيز وقف إطلاق النار في ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إنه سيتم إعادة التركيز على قرار حظر الأسلحة إلى ليبيا برا وبحرا وجوا، مؤكداً على ضرورة مراقبة حظر الأسلحة فى ليبيا.
وأضاف جوزيف بوريل خلال مؤتمر صحفى فى بروكسل، نرحب بمساهمة الدول الأوروبية في عملية الانتشار في مضيق هرمز، مردفاً:"هدفنا تعزيز وقف إطلاق النار في ليبيا".
وتابع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي: "نسعى لتنسيق مؤتمر دولى بشأن ليبيا".
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