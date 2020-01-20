شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: 200 مليون جنيه لتدريب المتميزين من الأطباء والتمريض بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن منظومة الصحة لا تقوم على طبيب فقط بل هى منظومة متكاملة، مشيرا إلى أن المكافأة للمتميزين ستكون عبارة عن تكثيف التدريب لهم فى أى مستشفى بالخارج لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وذلك على نفقة وزارة التعليم والبحث العلمى.

وأوضح وزير التعليم العالى، أن الوزارة رصدت لهذه المبادرة مبلغ 200 مليون جنيه، سواء من خلال الاتفاقية المصرية اليابانية لمبادرة التعليم والتدريب أو من خلال الإدارة العامة للبعثات، ومبادرة البنوك لتكريم المتميزين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة لوزير التعليم العالى والبحث العلمي، بمستشفى بنها الجامعى رافقه خلالها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور طارق عيسوى المدير التنفيذى لمستشفى بنها الجامعى والدكتور عمرو الدخاخنى نائب مدير مستشفى بنها الجامعى للشؤون العلاجية.

وتضمنت جولة وزير التعليم العالى تفقد أقسام الاستقبال الباطنة، واستقبال الجراحة، ووحدة العلاج الطبيعى، والعناية المركزة الجديدة، وقسم الحضانات الجديدة، والعناية المركزة للأطفال المبتسرين، وغرف العمليات الجديدة التى انتهت المستشفى من تنظيمها خلال الفترة الأخيرة.

وفى هذا السياق أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن مستشفى بنها الجامعى تشهد حالة كبيرة من التطور خلال الفترة الماضية، فى ظل وجود مجموعة كوادر بشرية وأطباء يعملون فى ظروف صعبة جدا، على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أنه تم إطلاق مبادرة لمكافأة الأطباء المتميزين من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمديرين التنفيذيين لكل المستشفيات، من خلال ترشيح الأطباء المتميزين وهيئة التمريض والإداريين من كل مستشفى.

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جانب من جولة وزير التعليم العالى



جانب من جولة وزير التعليم العالى



جانب من جولة وزير التعليم العالى



جانب من جولة وزير التعليم العالى



جانب من جولة وزير التعليم العالى



جانب من جولة وزير التعليم العالى