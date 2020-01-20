شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح «المنتدى الثاني لإحصاءات الهجرة» بمشاركة مدير المنظمة الدولية للهجرة وعدد من ممثلي الدول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية، نيابةً عن وزير الخارجية، المنتدى الدولى الثاني لإحصاءات الهجرة بحضور أنطونيو فيتورينو، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، وبمشاركة أكثر من 600 من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والخبراء المعنيين بموضوعات الهجرة والتنمية.

ويعد المنتدى المحفل الدولى الأكبر لإحصاءات الهجرة على مستوى العالم، ويأتي إنعقاده في مصر تأكيداً لدورها الرائد كرئيس للاتحاد الأفريقي في التعامل مع قضايا اللجوء والنزوح لإرتباطها المحوري بالإستقرار والتنمية في إفريقيا والعالم.

وأوضح نائب وزير الخارجية، في كلمة مصر الافتتاحية، ما يمثله امتلاك بيانات صحيحة بشأن الهجرة من أولوية لتعزيز التعاون الدولى في حوكمة الانتقال البشرى على أساس يراعى حقوق المهاجرين ويلبى إحتياجات سوق العمل الدولية، إضافة لمعالجة الأسباب الدافعة للهجرة كالنزاعات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتدهور البيئي.

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ونوه نائب وزير الخارجية، بالنهج الشامل الذي تنتهجه مصر في تناولها لقضايا الهجرة وربطها بالتنمية، وصولاً لتعظيم الفرص الاقتصادية المرتبطة بها وتقليص ما قد يترتب عليها من تحديات.

من جانبه، أكد أنطونيو فيتورينو، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة، أهمية الاعتماد على المعلومات الدقيقة ودعم قدرات المؤسسات الوطنية لتحليلها لتحسين إدارة الهجرة ووضع سياسات تستند إلى الحقائق، وأشار لإعتزام المنظمة الدولية للهجرة اعتماد استراتيجية معلومات للهجرة خلال عام 2020، على ضوء ما تمثله المعلومات من سبيل لتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة للهجرة، وأشاد فيتورينو، بالدور الذي تلعبه مصر في مجال سياسات الهجرة، لاسيما على المستوى الإفريقي.

وركزت أميره الفاضل، مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، على الأولوية التي يمنحها الاتحاد لتوفير الإحصاءات والمعلومات الدقيقة حول الهجرة، وإستعرضت الجهود الجارية في إفريقيا لتعزيز التعاون القاري فيما بين دول وأقاليم القارة، مشيرة لإلتزام الاتحاد الإفريقي بتعزيز هذا التعاون وبتطوير مبادرات تساهم في تعزيز المعلومات المتعلقة بالهجرة في إفريقيا، ونوهت بجهود مصر في هذا المجال خلال رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقى ودعمها لجهود الاتحاد لتعزيز التعاون بين دوله الأعضاء ومع الأمم المتحدة والمجتمع الدولى بشأن قضايا الهجرة والنزوح واللجوء.

وتحدث ممثلو سكرتارية الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية في ذات السياق، مؤكدين أهمية إسهام المصادر الحديثة للمعلومات في توفير البيانات الدقيقة بشأن الهجرة ومساعدة الحكومات والمنظمات الدولية على تحسين إدارتها، ونوهوا بما قد ينتج عن غياب البيانات والمعلومات الدقيقة من تبنى سياسات لا تحقق الإدارة السليمة للهجرة.

وتستمر أعمال المنتدى الدولى الثانى لإحصاءات الهجرة حتى يوم 24 يناير 2020، وتتضمن أعماله جلسات مختلفة لتناول مختلف قضايا الهجرة وعلاقتها بالتنمية، مع تخصيص اليوم الأخير لتناول وضع معلومات الهجرة في إفريقيا وكيفية تحسين الآليات القارية المرتبطة بجمع وإدارة هذه المعلومات والإحصاءات المرتبطة بها.

المنتدى الثاني لإحصاءات الهجرة

المنتدى الثاني لإحصاءات الهجرة