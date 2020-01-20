شكرا لقرائتكم خبر عن د. إيمان رجب في حوار لمجلة القيادة المركزية الأمريكية: مصر طورت سياساتها لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان رجب، رئيس وحدة البحوث الأمنیة والعسكریة بمركز الأهرام للدراسات السیاسیة والاستراتيجية، إن مكافحة الإرھاب لا تزال تمثل أولویة رئیسیة للحكومة المصریة، مشيرة إلى أن سیاسات مكافحة الإرھاب التي تبنتھا الحكومة المصریة منذ العام 2014 تتطور بمرور الوقت في ضوء المواجھات مع العناصر والكیانات الإرهابية، على نحو أصبح معه من الواضح أن الحكومة لا تعتمد على الإجراءات العسكریة فقط لأن ھذه الإجراءات قد تساعد في إلحاق الھزیمة العسكریة

بالإرھابیین ولكنھا لا تضمن الحیلولة دون تجدد نشاطھم الإرھابي مرة أخرى.

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وأوضحت «رجب» في حوارها الأول مع «يونيباث» المجلة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية «CENTCOM»، حول سياسة مكافحة الإرهاب، أنه من الصعب جداً القول إن العوامل الاقتصادية هي الدوافع الوحيدة لتطرف الشباب، مضيفة: «لقد أجریت مقابلات مع مصریین یعتبرون متطرفین أو یمارسون العنف. وخلصت إلى أن ھناك مزیجاً من الأسباب الدینیة والاقتصادیة والاجتماعیة والشخصیة التي تحفزھم على أن یكونوا أكثر عنفًا، ولابد من التصدي لھذه التركیبة من العوامل، لیس فقط من قِبَل الحكومة بل وأیضاً من قِبَل المجتمع المدني».

وشددت الخبيرة الأمنية، التي عرفتها المجلة بـ«الرائدة في مجال الدراسات الأمنية في الشرق الأوسط من مصر»، على أن تنسيق الجهود العسكرية والمدنية في مجال مكافحة الإرهاب يتطلب اعتماد استراتيجية وطنية ذات طابع قومي، مشيدة باعتماد قوات انفاذ القانون تدابير وسياسات منذ عام 2014 للتعامل مع الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة المؤدیة إلى الإرھاب إلى جانب إصلاح الخطاب الدیني.

وقالت إيمان رجب إن مصر نشطة جداً في مجال تعزیز الأمنين الإقليمي والدولي، ولیس في مجال مكافحة الإرھاب فحسب، بل أیضاً فیما یتعلق بالتھدیدات الأمنیة الأخرى.