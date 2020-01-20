شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحي»: الفن يؤثر على التكتل السياسي والتماسك الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان محمد صبحي، إن الفن يرتبط ارتباطاً وثيقا بثقافة الشعب والمجتمع وينعكس على الجهور، حيث يلعب دوراً فعالاً في حياة الأمم.

وأضاف «صبحي» في ندوة نظمتها اللجنة الثقافية بنادي الصيد، أن الفن يستطيع التأثير على التكتل السياسي والتماسك الاجتماعي فهو يشكل أداة للتفاهم العالمي، ويعتبر أهمّ ما خلفه الإنسان على الأرض عبر العصور ولهذا يجب الاهتمام به بعيد عن تعليم البلطجة والألفاظ البذيئة، وشدد على أن التعليم هو الأساس لأي تغيير، لافتاً إلى أن التنمية المستدامة ترتبط كليا بالثقافة.

وإذا كانت التنمية في جوهرها تعمل على تعزيز مستويات العيش المشترك والنهوض بحياة الأفراد، فإن الجهود التنموية لا تنفك عن التكوينات الثقافية للمجتمع، فالثقافة تلعب دوراً محورياً في العملية التنموية الشاملة. وقالت الدكتورة عزة هيكل رئيس اللجنة الثقافية بنادي الصيد، إن الفنان الحقيقي يلعب دوراً كبيراً في تغيير الوعى، مشيرة إلى أن «صبحي» ذهب إلى الصحراء منذ أكثر من ربع قرن ليبنى مدينة فنون وثقافة ومسرح تخاطب كل الأعمار والمستويات، فهو فنان له رسالة يؤمن بها، وليس مثل الفنانين الذين يباهون بعرباتهم أو زيجاتهم.