شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك تحذر من ترك الشاحن فارغًا في «الفيشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتشر بيننا العديد من المفاهيم الخاطئة حول التعامل مع الأجهزة والشواحن المتعلقة بها، خاصة الموبايل، ومن الأخطاء الأكثر شيوعًا بين الناس هي ترك الشاحن فارغًا في مصدر الكهرباء بعد الانتهاء من عملية الشحن.

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حذر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من هذه العادة حيث كتب «يعتقد الكثير من المواطنين أن ترك الشواحن في فيشة الكهرباء بدون وضع أي جهاز سواء هاتف محمول أو لاب توب أو غيره، لا يستهلك كهرباء وهى معلومة خاطئة تماما».

وأوضح المنشور أن ترك الشاحت في مصدر الكهرباء بدون وضع الجهاز الخاص به يجعله يستهلك ما يقرب من 15% من قدرة الشاحن، لذلك نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعدم تركه في «الفيشة» للترشيد من استهلاك الكهرباء.