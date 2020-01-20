شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: لا صحة لاعتبار «الأول والثاني الثانوي» ضمن التراكمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتبار الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020/2019، هي صفوف ضمن الثانوية التراكمية. وأوضحت الوزارة، أن الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020/2019، هي سنوات نقل وليست تراكمية، وذلك في ضوء القرار الوزاري الصادر قبل بدء العام الدراسي رقم 191 بتاريخ 9/9/2019، والذي ينص في مادته السابعة على أن يتم عقد امتحانين فيما يدرسه طلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي بشعبتيها العلمية والأدبية من مواد وأنشطة، وذلك على النحو التالي:

الامتحان الأول: يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول. الامتحان الثانى: يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح سيتم عقد امتحان دور ثان لهم، ويعد اجتيازه شرطًا للانتقال إلى الصف الأعلى. وتهيب الوزارة بعدم الترويج لأي شائعات من شأنها إثارة البلبلة بين الطلاب، وأن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو المصدر الرسمي لأي معلومات أو بيانات صادرة عن الوزارة.