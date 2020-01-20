شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة: تخصيص مقر دائم للأنشطة الطلابية للوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، تخصيص مقر دائم داخل مبنى الأنشطة الطلابية بالجامعه للطلاب الوافدين، لممارسة كافة الأنشطة داخل الجامعة، مؤكدة أن تلك الخطوة في إطار حرص الجامعة على دمج الطلاب الوافدين داخل العملية التعليمية. وتفقدت «هجرس» مركز تطوير التعليم، والبوابة الإلكترونية والتعليم الالكترونى والدعم الفنى وقاعات التدريب والمعامل ووحده نظم المعلومات الإدارية. الدكتوره ماجده هجرس رئيس جامعه قناة السويس خلال تفقدها مبنى الأنشطة الطلابية للطلاب الوافدين الدكتوره ماجده هجرس رئيس جامعه قناة السويس خلال تفقدها مبنى الأنشطة الطلابية للطلاب الوافدين

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