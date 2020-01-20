شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تعيين 6544 شابًا منهم 206 من ذوي الهمم بالقطاع الخاص بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن عدد المعينين من الخريجين والشباب بمعرفة مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من خلال شهادات القيد «كعب العمل» المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بلغ 6544 معينا ذكورًا وإناثا، منهم 206 من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص.

وقال الوزير إن ذلك يأتي في إطار توفير فرص عمل للشباب وللخريجين لتوفير «حياة كريمة» لهم، وذلك من بين 8327 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك من سعيد عبدالراضي مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 10089 شهادة مستوى مهارة، و10120 ترخيص مزاولة حرفة للشباب الراغب في العمل على بعض المهن، سواء للمرة الأولى أو رغبته في التحاقه بعمل فنى آخر غير الذي يمارسه، ومنحه بذلك ترخيص مزاولة حرفة وذلك خلال عام 2019.

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وقال عبدالراضي، إن المديرية قامت بتحرير 143 شهادة «أمان» للعمالة غبر المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 71 ألفا و500 جنيه، كما قامت بصرف المنح المقررة لـ 527 عاملا بإجمالي 208ألاف و165 جنيها.

وأشار إلى أن المديرية قامت -أيضًا- بالتفتيش على 8343 منشأة يعمل بها 39 ألفا و579 عاملا لتنفيذ قانون العمل، وحررت 622 محضرًا، كما قامت بالتفتيش على 1695 منشأة بها 21 ألفا و750 عاملا في مجال السلامة والصحية المهنية، وحرت 274 محضرًا.

وتابع أنه تم بحث 636 شكوي في مجال علاقات العمل، حيث تم تسوية 483 شكوي وديًا، واتخاذ إجراء قانوني في 151 شكوي، ومازال هناك شكوتان تحت البحث والدراسة.

وتم عقد 60 ندوة توعية وتثقيف للعمال بالشركات والمنشآت في مجالات الحوار الاجتماعي، والإدمان، وتعاطي المخدرات، والمفاوضة الجماعية، وقانون العمل، وعمالة الأطفال، والمرأة، وتنظيم الأسرة وذوي الاحتياحات الخاصة.