شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للكهرباء» تُطلق مسابقة للعاملين في الشعر والقصص القصيرة‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر تنظيم مسابقة للشعر الفصحى والقصص القصص القصيرة تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء للعاملين بقطاع الكهرباء.

وأشارت الشركة في بيان لها إلي أنه يشترط في الأعمال المقدمة للمسابقة أن تعزز قيم الانتماء الوطني وثوابت الدولة المصرية وتحافظ على القيم المجتمعية والسلوكيات الأخلاقية وتتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة على أن يتم تسليم الأعمال باليد إلى مقر الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وذلك في موعد أقصاة 6 فبراير 2020 حيث سيتم منح الفائزين العشرة بكل فرع شهادة تقدير مع منح المراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية كما سيتم أيضاً إعداد كتيب بأفضل عشرة قصائد شعرية.