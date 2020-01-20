شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء ١٧ عملية ضمن قافلة جراحية بمستشفي مشتول السوق بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الاثنين، بالمرور على مستشفي مشتول السوق المركزي، لمتابعة القافلة الجراحية التي تجري بالمستشفي، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

اطمأن وكيل الوزارة على المرضي بعد إجراء العمليات الجراحية لهم، والتي بلغت ١٧ عملية جراحية ما بين عمليات «ذات مهارة، وكبري، ومتوسطة»، بمشاركة فريق طبي من أساتذة الجراحة بجامعة الزقازيق، والفريق الطبي بالمستشفي، وبعض المستشفيات الأخرى التابعة لمديرية الشؤون الصحية.

كما تابع وكيل الوزارة التجهيزات الطبية التي تم توفيرها من وزارة الصحة، والاستعدادات اللازمة لتشغيلها في أقرب وقت، وبلغت التكلفة التقديرية لإنشاء وتجهيز العناية ٢.٥ مليون جنيه، كما كلف وكيل الوزارة لجنة من إدارة الجودة، ومكافحة العدوي، والتخطيط، والإدارة الهندسية بالمديرية، بوضع دراسة لتطوير قسم الحضانات بالمستشفي، كما اطمأن على الخدمة الطبية المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي، وقسم الاستقبال والطوارئ، ووجه بفتح الباب الخارجي بقسم الاستقبال لدخول المرضي تيسيرا عليهم.