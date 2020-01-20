شكرا لقرائتكم خبر عن «مراكب النجاة»: تدريب 450 من الأطفال بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة بالبحيرة، بالتعاون مع وزارة الهجرة ومحافظة البحيرة، دورة تدريبية لعدد 450 من الأطفال من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بالمحافظة في قصر ثقافة دمنهور.

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وقالت الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب مقرر المجلس القومي للأمومة والطفولة بالبحيرة، إنه تم تدريب أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة، وهم من طلاب بالمدارس الإعدادية والتعليم الفني، ضمن برنامج تدريبي وتثقيفي تنظمه وزارة الهجرة، بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة، برئاسة الدكتورة عزة العشماوي، ومديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة بالمحافظة وجميعة إشراقة أمل لتنمية المجتمع بالبحيرة.

وأشارت «قطب» إلى أن التدريب تم بالتنسيق مع اللواء هشام أمنة، محافظ البحيرة، وتوجيهاته في إطار الاستعدادات من المحافظة لتنظيم فاعليات انطلاق مبادرة «مراكب النجاة» من المحافظة بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، الثلاثاء، والتي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف التصدي للهجرة غير الشرعية بالبحيرة والتعريف بمخاطرها.

ويأتى ذلك الاستعداد لانطلاق المباردة الرئاسية «مراكب النجاة» من محافظة البحيرة، غدًا الثلاثاء، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، لمحافظة البحيرة، ويتم خلالها افتتاح مركز لتدريب وتأهيل الشباب بمركز حوش عيسى، والذى تم تدشينه بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وعقد لقاءات مع المرأة والشباب في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

مبادرة مراكب النجاة بمحافظة البحيرة

مبادرة مراكب النجاة بمحافظة البحيرة

مبادرة مراكب النجاة بمحافظة البحيرة

مبادرة مراكب النجاة بمحافظة البحيرة

مبادرة مراكب النجاة بمحافظة البحيرة

مبادرة مراكب النجاة بمحافظة البحيرة