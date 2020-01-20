شكرا لقرائتكم خبر عن «مراكب النجاة».. مبادرة تستهدف توعية المواطنين بمخاطر الهجرة غير الشرعية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت فعاليات حملة طرق الأبواب التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، الاثنين، وذلك في إطار مشاركة المجلس في المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمن اليوم الأول للحملة، زيارة القرى والتوابع المصدرة للهجرة الغير شرعية في ايتاي البارود، كما استهدفت الحملة آلاف السيدات والرجال بقرى المحافظة، بواقع 19200 زيارة، إذ قامت الرائدات الريفيات بتوعية اهالى القرى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبالبدائل الايجابية الآمنة، وسبل الهجرة الآمنة، فضلاً عن توعيتهم بالفرص المتاحة بالمشاريع القومية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الحملة بمحافظة البحيرة حتى يوم 22 يناير 2020.

مبادرة مراكب النجاة بمحافظة البحيرة

مبادرة مراكب النجاة بمحافظة البحيرة

مبادرة مراكب النجاة بمحافظة البحيرة