شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: نرفض غلق جريدة التحرير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يؤكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رفضه لغلق جريدة في ضوء ما يتخذه مجلس إدارة شركة التحرير للنشر والطباعة والتوزيع من إجراءات لتصفية الشركة ونناشدها العمل على حل المشاكل التي تواجهها، واكد المجلس على حرصه من واقع مسئولياته الدستورية والقانونية على حرية الصحافة، وتهيئة المناخ المناسب للصحفيين لتأدية دورهم الوطنى فإن المجلس

ويطالب المجلس، في بيانه، بإيجاد حلول للمشكلة، بدلاً من الإندفاع نحو تصفية الشركة، وما يترتب عليه من إهدار لحقوق الصحفيين ومصالحهم التي يؤكد المجلس حرصه على مساندتهم حتى لا يترتب على ذلك مشاكل أخرى لا مبرر لها.