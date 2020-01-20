شكرا لقرائتكم خبر عن ‪ عواصف ترابية تضرب الوادي الجديد‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الوادى الجديد اليوم، عواصف ترابية ضربت عدداً من المناطق المتفرقة وحجبت الرؤية على الطرق السريعة، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ بجميع المديريات والوحدات المحلية، تحسباً للتغييرات المناخية والتقلبات الجوية، بالإضافة إلى تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث؛ للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها، كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الطوارئ تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.

فيما كثفت أجهزة الأمن من تواجدها على الطرق السريعة لاسداء النصح لرواد هذه الطرق بتوخي الحذر خلال القيادة في هذه الأجواء.