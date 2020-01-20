شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يبحث مشروعات الخطة الاستثمارية بالمنوفية ويوجه بسرعة حل مشاكل المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمكتبه، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، حيث تم مناقشة متابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التي تهم المواطنين وتذليل أي معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

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وأكد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء على أهمية بذل أقصى جهد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل أي مشكلات مشددًا على ضرورة التواصل معهم من خلال اللقاءات الأسبوعية وكافة قنوات التواصل للاستماع إلى مقترحاتهم وحل مشكلاتهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وتابع وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، والتي تتجاوز 213 مليون جنيه، وتتضمن مشروعات دعم البنية التحتية، كما تابع مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظة لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين، والتي تتجاوز تكلفتها 300 مليون جنيه خلال العام الحالي فقط.

وبحث اللواء محمود شعراوي مع محافظ المنوفية جهود تحسين مستوى النظافة في شوارع المحافظة، وتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة وتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء المعدات والاحتياجات، كما استعرض اللقاء جهود توفير فرص عمل للشباب في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة من خلال مشروعك وصندوق التنمية المحلية والإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز آفاق الاستثمار بالمحافظة.