شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة روسية تتفقد إجراءات التأمين بمطار الغردقة لمدة ٤ أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت لجنة تضم ٨ من خبراء الأمن والتفتيش والطيران الروس، الإثنين، إجراءات التأمين بالمطار الدولي ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للرحلات المباشرة و«الشارتر».

وتفقدت اللجنة الروسية أعمال التطوير التي تمت بمبني رقم ٢ والمنظومة الأمنية الجديدة بمبني الركاب القديم رقم٢، والاطلاع على آخر إجراءات الأمن والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول، وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، ومتابعة تفتيش الركاب والحقائب وتفقد تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتي وصولها للطائرات ومتابعة أسوار المطار وكاميرات المراقبة.

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كما تفقدت اللجنة أنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقار المحطات والمراجعة المستمرة على مجموعات العمال المنوط بيهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية وداخل الطائرات وكذلك جاهزية السيور وعدم وجود أي مخلفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط ضمن الاجراءات الروسية، لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة و«الشارتر» إلى منتجعات الغردقة.

وتستمر لجنة التفتيش والأمن عملها حتى ٢٤ يناير الجاري، تمهيدًا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين، وعرض نتائج التقرير الروسي على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وكشفت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي عن أن لجنة التفتيش الروسية تم الحجز لهم بأحد الفنادق بالغردقة.

فيما أكد مسؤولو المطار استعداداتهم لاستقبال خبراء التفتيش والامن الروس لتفقد اجراءات تأمين المسافرين والطائرات والحقائب واوضحت مصادر ملاحية أن هذه الزيارة تأتي ضمن إجراءات السلطات الروسية بشأن استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، وكان في استقبال اللجنة قيادات ومسؤولي المطار. كانت آخر لجنة أمنية روسية قامت بتفقد إجراءات التأمين بمطار الغردقة قد زارت المطار في إبريل الماضي.