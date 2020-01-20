وزيرا التعليم العالي والبيئة يفتتحان مركز التغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورمحمد محمود هاشم، رئيس المركز القومى للبحوث، صباح غد الثلاثاء، مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث، وذلك بمشاركة مندوبي الأمانة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع وعدد من الهيئات الحكومية والدولية وبعض الشخصيات العامة.
وتم إنشاء مركز التميز للتغيرات المناخية بالمركز القومي للبحوث بالتعاون مع وزارة البيئة وهيئة الكومساتس الدولية ومعهد الصين للمناخ والبيئة، ويضم مجلس الإدارة الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز السابق ومديرًا لمركز التغيرات المناخية، والدكتورة فجر خميس عبدالجواد، نائبًا لمدير مركز التغيرات المناخية، وبعض الهيئات الهامة مثل مركز التغيرات المناخية بالصين، وهيئة الكومساتس، وكالة الفضاء المصرية، ومركز التميز لابحاث التغير المناخى بالمملكة العربية السعودية.
ومن المقرر توقيع 5 إتفاقيات على هامش الافتتاح مع كل من معهد بحوث الالكترونيات، والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وهيئة الفضاء المصرية، وهيئة الارصاد الجوية، ومركز البيئة والتنمية للاقليم العربى وأوروبا.
ويهدف المركز إلى توافق جهود هذه الهيئات للعمل على الحد من التغيرات المناخية وأثارها المختلفة البيئية والإجتماعية والإقتصادية مما يؤدي إلى تغير في النظم البيئية، مما قد يؤثر على الموارد الطبيعية والصحة والإقتصاد.
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