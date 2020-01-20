شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل بطريرك الروم الأرثوذكس بمناسبة «عيد الغطاس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا توضاروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر البطريركية بالإسكندرية، الإثنين، البطريرك ثيؤدوروس الثاني بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس والوفد المرافق له.

وتبادل الطرفان رسائل التهنئة والهدايا التذكارية بمناسبة عيد الغطاس. وحضر اللقاء الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية والأنبا ساويروس الأسقف العام ورئيس دير الانبا توماس بسوهاج والخطاطبة والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء كهنة الإسكندرية.