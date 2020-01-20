شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لوزير الأوقاف بنواكشوط: يلتقي نظيره الموريتاني ويلقي محاضرة بالمركز الثقافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نظيره الموريتاني الداه سيد أعمر طالب، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، لبحث المزيد من أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين.

ويلقي وزير الأوقاف محاضرة هامة بالمركز الثقافي المصري بنواكشوط يستعرض فيها تجربة الأوقاف المصرية في مواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطي المستنير وتجربتها في مجال التدريب والتأهيل تحت عنوان: «خطورة الفكر المتطرف وحتمية المواجهة»، بحضور جمع كبير من الإعلاميين والمثقفين الموريتانيين، في حضور السفير أحمد سلامة، سفير مصر في موريتانيا والقنصل عمرو فرحات، وطاقم السفارة المصرية بنواكشوط، والدكتور أشرف العزازي، المشرف على المركز الثقافي المصري بنواكشوط. كما التقى وزير الأوقاف عددًا من العلماء المشاركين في المؤتمر، ويواصل لقاءاته بالعلماء المشاركين من مختلف دول القارة الأفريقية.