شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بتعديل مسمى كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بكل من جامعتى المنوفية وبنى سويف.

وكان رئيس الوزراء قد عقد إجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمخطط تنمية أراضي الساحل الشمالي.

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واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أنه تم إعداد تصوّر شامل للحالات الموجودة ومشكلات المستثمرينبالساحل الشمالي، وتصنيفها، وآليات التعامل معها، ومن ثم سيتم عرضها على رئيس الجمهورية، تمهيداً لبدء التنفيذعلى الفور.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأعمال التي انتهت إليها اللجنة، التي تم تشكيلها بشأن أراضي الساحل الشماليبرئاسة وزير الإسكان، فيما يتعلق بتقسيم كافة التصرفات طبقا للتعامل القانوني الذي سيتم مع تلك التصرفاتوتقسيمها إلى أراض بحسب نسب التنفيذ بها تتراوح ما بين 0 – 30 %، وأراض نسب تنفيذها من 31 – 50 %، وهناكأراض نسب تنفيذها تتراوح ما بين 51%- 70% ، كما يوجد أراض نسب تنفيذها من 71% - 99%.