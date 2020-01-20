شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد فؤاد يغنى للجالية المصرية فى لندن أمام مقر انعقاد قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قام النجم والمطرب المصري محمد فؤاد، بالاحتفال مع الجالية المصرية في بريطانيا، بمناسبة مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال قمة أفريقيا بريطانيا للاستثمار 2020.

وتواصل الجالية المصرية في لندن، تنظيم الوقفات أمام مقر انعقاد قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتنمية في مصر والقضاء على الإرهاب.

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ورفع المشاركون في الوقفة، صور الرئيس السيسي، والأعلام المصرية، مردين الهتافات الوطنية "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وكان قد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية تنعقد فى ظل أوضاع دولية تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار وتزايد وتيرة الصراعات المسلحة، وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على القارتين الأفريقية والأوروبية، واستمرار استخدام منطق القوة فى العلاقات الدولية.

وأضاف السيسي، فى كلمته أمام القمة اليوم الاثنين، أن تصاعد القلق المتصل بتدفقات الهجرة غير الشرعية فى محيطنا الإقليمي، فضلاً عن بروز تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة الأبعاد، يؤثر بالسلب على جهود تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمنشودة.