شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تُدين الاعتداء على معسكر تابع للجيش اليمنى فى محافظة مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابى الذى استهدف مسجدًا بأحد معسكرات الجيش اليمنى فى محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية الشقيقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من العسكريين والمدنيين.

ونقل البيان خالص تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، إلى الحكومة اليمنية والشعب اليمنى الشقيق وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع الجمهورية اليمنية الشقيقة فى هذا المُصاب الأليم.

أدان المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفث، الهجوم الذي نفذته الميليشيات الحوثية، على معسكر الاستقلال العسكرى فى مدينة مأرب، والذى أسفر عن مقتل 80 جنديا على الأقل.

وأكد جريفث - فى بيان أوردته قناة " العربية الإخبارية" اليوم الأحد - أن هذه الأنشطة العسكرية تعرقل أي تقدم لخفض التصعيد.

Advertisements

وحث المبعوث الأممي إلى اليمن، جميع الأطراف على وقف التصعيد وتوجيه طاقاتهم بعيدا عن الجبهة العسكرية نحو السياسة .. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طاولات المفاوضات أكثر فعالية من ساحات القتال في حل النزاع.

كان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قد أدان الهجوم الإرهابي الغادر الذي نفذته الميلشيات الحوثية، واستهدف معسكر تدريب للقوات الحكومية اليمنية فى مأرب أول أمس مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم مدنيون، فضلاً عن إصابة العشرات، وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة اليوم الاثنين، بأن أبو الغيط تقدم بخالص تعازيه للحكومة اليمنية وأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، مُعتبرًا أن الهجوم، والذي قد يكون الأكثر دموية منذ اندلاع الحرب اليمنية، يُشير مُجددًا إلى محاولة أطراف خارجية تسخين الجبهة اليمنية لتحويل الأنظار عما تواجهه من مُشكلاتٍ وتحديات داخلية.

​وأشار البيان إلى أن الهجوم يأتي في توقيت دقيق، وأن هدفه هو تقويض حالة الهدوء النسبي التي سادت خلال الفترة الماضية على الساحة اليمنية، ومن ثمَّ تعطيل أي تحركات جدية نحو الحل السلمي، والاتجاه بدلاً من ذلك إلى التصعيد الذي لا يخدم سوى أجندات قوي إقليمية تسعى لاستخدام الحوثيين كمخلب قط.

وأفادت مصادر طبية يمنية، بارتفاع حصيلة القصف الحوثي على جامع داخل معسكر الاستقبال في محافظة مأرب شمالي البلاد إلى 111 قتيلا، وأوضحت المصادر - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين، أن حالات الإصابة الخطرة زادت من حصيلة القتلى ولا يزال الرقم مرشحا للزيادة"، مشيرة إلى أن 68 جريحا حالتهم خطرة يتوزعون على مستشفيات المدينة.