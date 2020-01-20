التأمين الصحى الشامل يعلن إجراء أول جراحة قلب بدون شق الصدر .. فيديو

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل إن الجراحة قد أجراها الدكتور أمير البسطويسي استشارى جراحة القلب والصدر ود. محمد شلبي طبيب مقيم جراحة القلب ود. محمد السعيد أخصائي تخدير جراحة القلب.

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وأكد الدكتورأمير البسطويسي استشاري جراحة القلب والصدر أن هذا النوع من الجراحات يقلل من آلام ومضاعفات ما بعد الجراحة مما يقلل فترة إقامة المريض بالعناية المركزة والمستشفى والعودة لممارسة الحياه الطبيعية فى أقل وقت، إضافة إلي الميزة التجميلية لهذا النوع من الجراحات.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة أن هناك العديد من التقنيات الحديثة والممارسات الطبية الجديدة التي تنفذ في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن تقديم خدمة طبية مميزة وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية ويحصل عليها المنتفع من منظومة التأمين الصحي الشامل الأمر الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان تقديم خدمة طبية مميزة للمواطن المصري فى الفترة القادمة.