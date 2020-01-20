شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل يعلن إجراء أول جراحة قلب بدون شق الصدر .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة نجاح أول عملية جراحة قلب بدون شق الصدر عن طريق التدخل المحدود لأول مرة بمحافظة بورسعيد، حيث أجرى فريق جراحة القلب بمستشفى النصر التخصصي تحت إشراف الدكتور محمد عزيز رئيس القسم والدكتور قطب السيد مدير المستشفى جراحة قلب لاستبدال الصمام الميترالى وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات بدون شق عظمة القص بالصدر واستخدام طريقة التدخل المحدود عن طريق فتحة 8 سم أسفل الثدي للمريضة "م.ا.م" وهى مريضة تبلغ من العمر 40 عاما والتي كانت تعانى من حمى روماتزمية بالقلب سببت لها ضيق شديد بالصمام الميترالى وارتجاع شديد بالصمام ثلاثى الشرفات.
وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل إن الجراحة قد أجراها الدكتور أمير البسطويسي استشارى جراحة القلب والصدر ود. محمد شلبي طبيب مقيم جراحة القلب ود. محمد السعيد أخصائي تخدير جراحة القلب.
وأكد الدكتورأمير البسطويسي استشاري جراحة القلب والصدر أن هذا النوع من الجراحات يقلل من آلام ومضاعفات ما بعد الجراحة مما يقلل فترة إقامة المريض بالعناية المركزة والمستشفى والعودة لممارسة الحياه الطبيعية فى أقل وقت، إضافة إلي الميزة التجميلية لهذا النوع من الجراحات.
وأضاف الدكتور أحمد السبكى، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة أن هناك العديد من التقنيات الحديثة والممارسات الطبية الجديدة التي تنفذ في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل تضمن تقديم خدمة طبية مميزة وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية ويحصل عليها المنتفع من منظومة التأمين الصحي الشامل الأمر الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان تقديم خدمة طبية مميزة للمواطن المصري فى الفترة القادمة.
وتابع الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة أن الدولة تدعم توفير الخدمات الصحية ضمن المنظومة الجديدة للتأمين الشامل مشيرا إلى أن توحيد جهة تقديم الخدمة كان له أثر إيجابي على انتظام الخدمة مع توفيرها بأعلى مقاييس الجودة.
وأوضح السبكى أنه تم إطلاق سلسلة من حملات التسجيل خارج الوحدات والمراكز الطبية وهو ما ساهمت في تسجيل أعداد كبيرة من المواطنين مشيرا إلى أنه تم تشغيل تجريبي لبعض المستشفيات في إطار الاستعدادات لتشغيل المنظومة بحلول مارس 2020.
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