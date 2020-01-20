شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: ترك الشواحن فى الفيشة يستهلك 15% من الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، اليوم، أن هناك الكثير من المواطنين يعتقدون أن ترك الشواحن فى فيشة الكهرباء بدون وضع أى جهاز سواء هاتف محمول أو لاب توب أو غيره، لا يستهلك كهرباء وهى معلومة خاطئة تماما.

وأوضح الجهاز، أن ترك الشواحن فى فيشة الكهرباء بدون وضع أى جهاز به يجعله يستهلك ما يقرب من 15% من قدرة الشاحن، لذلك ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك بعدم ترك الشواحن فى فيشة الكهرباء بدون استخدام لترشيد استهلاك الكهرباء.

وقد اعتاد آلاف المواطنين ترك شواحن الهواتف المحمولة واللاب توب فى " الفيشة" بصورة مستمرة ظنا منهم أن هذا السلوك لا علاقة باستهلاك الكهرباء، مادامت الأجهزة غير موصلة بالشواحن، وقد تسبب هذا السلوك فى العديد من الحوادث خلال الفترة الماضية نتيجة حدوث ماس كهرباء من تلك الشواحن، وهو ما تحذر منه وزارة الكهرباء بصورة مستمرة خلال الوقت الراهن، بضرورة نزع الأجهزة الكهربائية عن مصدر التيار مادامت هذه الأجهزة لا تعمل، حصرا على سلامتهم.

الجدير بالذكر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يستقبل الشكاوى ويدرسها من خلال تقديم الشكوى فى إدارة شركة توزيع الكهرباء التابع لها المواطن، وله دور كبير فى توجيه هذه الشكاوى إلى الجهات المعنية وحلها بصورة مباشرة فى إطار دوره الخدمى، وحرصه على مصلحة المواطن فى المقام الأول، كجهاز مستقل يعمل على معالجة أى أخطاء لها علاقة بقطاع الكهرباء فى مصر.