شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يبحث مع رئيس وزراء موريشيوس تعزيز التعاون في مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم برافيند كومار جوجناوث، رئيس وزراء موريشيوس، وذلك فى إطار "قمة أفريقيا بريطانيا" للاستثمار بلندن.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس اكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.

ومن جانبه؛ أعرب رئيس وزراء موريشيوس عن تقديره العميق لمصر حكومةً وشعباً، مثمناً علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، ومؤكداً حرصه على الاستمرار في تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لا سيما في إطار المجالات التنموية والفنية المختلفة، كما اشاد رئيس وزراء موريشويس بموقف مصر الداعم لقضايا بلاده الإقليمية والدولية من خلال رئاستها للاتحاد الافريقي.

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كما تطرق اللقاء، إلى استعراض عدد من الملفات المتعلقة بالتعاون الثنائي بين مصر وموريشيوس في مختلف المجالات.