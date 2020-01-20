شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة الطالب المتهم بالتحرش بمدرسة فى جامعة أسوان للجنايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال المستشار حامد النجار المحامى العام لنيابات أسوان الكلية، الطالب "م .م" بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان المتهم بالتحرش بالمدرسة المساعدة بكلية التربية جامعة أسوان إلى محكمة الجنايات، وكانت المدرسة المساعدة بكلية التربية الرياضية بالجامعة قد اتهمت الطالب بكلية التربية الرياضية بجامعة أسوان بالتحرش بها بأحد لجان امتحانات كلية التربية، وقامت بتحرير بلاغ فى نيابة أسوان التى قضت بحبس الطالب 4 أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديد له الحبس من قبل النيابة العامة بأسوان 15 يوما على ذمة التحقيقات حتى قرار إحالة أوراق القضية للجنايات .

وعلى خلفية الواقعة أصدر الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان قرارا بإيقاف المدرسة المساعدة بكلية كلية التربية الرياضية بجامعة أسوان عن العمل لمدة 3 شهور على أن يتم عرضها على مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين خلال المواعيد القانونية وذلك لمخالفتها الأعراف الجامعية .

وكان الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، قام بزيارة الطالب المتهم بالتحرش بالمدرسة المساعدة بكلية التربية الرياضية، فى محبسه وكلف أعضاء من الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة أسوان بالانضمام لهيئة الدفاع الخاصة بالطالب وتقديم أى مستندات موجودة فى الجامعة فى موضوع القضية.

وزار الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، الطالب فى محبسه بقسم أول أسوان وذلك فى إطار متابعته لآخر مستجدات قضية الطالب والذى اتهمته المدرسة المساعد بكلية التربية بالتحرش بها خلال الامتحانات مطلع شهر يناير الجاري.

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وكلف رئيس جامعة أسوان، أعضاء من الإدارة العامة للشؤون القانونية بالجامعة بالانضمام لهيئة الدفاع الخاصة بالطالب وتقديم أى مستندات موجودة فى الجامعة تهم موضوع القضية، كما ناشد رئيس الجامعة الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات وانتظار كلمة القضاء المصرى العادل.

وأكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أنه فى إطار حرص جامعة أسوان على مصلحة الطلاب والحفاظ على حقوقهم، أحال الواقعة الخاصة بالطالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، للمحقق القانونى بالجامعة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، أصدر قراره رقم 41 بتاريخ 13/1/2020 بإيقاف المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية عن العمل لمدة ثلاثة شهور، على أن يتم عرضها على مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين خلال المواعيد القانونية.