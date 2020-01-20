شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 6 ساعات بسبب أعمال إصلاح الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي " ميدان تريومف ومتفرعاتة – ميدان سانت فاطيما ومتفرعاتة – ميدان الحجاز – شارع فريد سميكة ومتفرعاتة – شارع عمار بن ياسر ومتفرعاتة - ميدان هليوبوليس – شارع محمد فريد – جامع الفتح" لمدة 6 ساعات اعتبارا من الساعه التاسعة صبح غدا الثلاثاء وحتي الساعه الثالثة عصر نفس اليوم، نظراً لأعمال اللحامات على خط مياه قطر 600 م3 وذلك لأعمال القوات المسلحة بشارع الحجاز.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .

وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة طالبت المواطنين بعدم الإسراف فى استخدام المياه فى المنازل لضمان دوام الخدمة لجميع العملاء ولتخفيف الضغوط على الصرف، وتلافى الأضرار بالصحة العامة والبيئية‪.‬‬‬

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ومن ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة‪ "ISO 9001-2015" ‬ فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والإعلام‪.‬‬‬‬‬

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة‪ TSM ‬للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة‪.‬‬‬‬‬

وأكد رئيس شركة مياه القاهرة أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كل فى تخصصه، وأن الهدف الأساسى من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة‪.‬‬