شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق "الأطباء": بلاغان لفتح تحقيق جنائى وإداري فى حادث المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن النقابة حررت بلاغا للنائب العام، رقم 3562 عرائض النائب العام، وبلاغ النيابة الادارية، رقم 3440 لسنة 2020، لفتح تحقيق جنائى وإدارى فى جميع الملابسات والقرارات التعسفية التى سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا.

وأوضح عبد الحميد، أن النقابة تؤمن بالقضاء والقدر، ولكن هناك أسباب أدت إلى ذلك الحادث كان من الممكن تفاديها بسهولة، فالقول بأن الطبيبات تم إلزامهن بالسفر للقاهرة للتدريب على أجهزة حديثة غير صحيح، مشيرا إلى أن الطبيبات كان تدريبهم على "فحص الثدي"، وهذا النوع من التدريب سهل، ولم يكن هناك أى داعى للسفر للقاهرة للتدريب عليه.

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وأشار إلى أنه منذ شهر تم تدريب عدد من طبيبات محافظة الفيوم، على فحص الثدى بمحافظة المنيا، مضيفا: وبالتالى بدلا من سفرهم من المنيا إلى القاهرة، فكان من الممكن تلقى التدريب بجامعة المنيا أو معهد أورام المنيا، موضحا أن الطبيبات تم إبلاغهن بالسفر قبل موعد التدريب بـ 24 ساعة فقط، وأكد انهن استغاثوا مرارًا بالمديرية لعدم قدرتهم على السفر إلا أن مديرة الإدارة رفضت بل وهددت بنقلهن خارج الإدارة فى حالة عدم تنفيذ الأمر بالسفر للقاهرة، مما اضطرهن إلى استئجار ميكروباص على نفقتهن الخاصة للسفر به، فما حدث هو تعسف إدارى شديد يصل لحد الجريمة المتعمدة.

وقرر مجلس نقابة الأطباء، إقامة حفل تأبين، غدا، الثلاثاء 21 يناير 2020، الساعة الثانية عشر بدار الحكمة، وذلك لرثاء وتأبين شهيدات الطب الثلاثة، الدكتورة رانيا محرم، الدكتورة سماح نبيل، والدكتورة نورا كمال، اللاتى وافتهن المنية جراء حادث ميكروباص المنيا الأليم، صباح الأربعاء الماضى أثناء قدومهن من المنيا إلى القاهرة لحضور دورة تدريبية تم إخطارهن بها بشكل مفاجئ.