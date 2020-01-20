شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن عن تلقى أعمال مسابقة الدكتورة نوال عمر لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة الصحفيين بالتعاون مع جريدة الأهرام، عن تلقى أعمال مسابقة الدكتورة نوال عمر، رائدة الإعلام المصرى والعرب عن أعمال عام 2019، وإقامة الإحتفالية يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2020.

وقررت اللجنة المشرفة على الجوائز بأن يكون موضوع المسابقة هذا العام على النحو التالى : -

أولا : أفضل تناول صحفى لقضية التنمر(جائزة أولى وجائزة ثانية).

ثانيا : أفضل صورة صحفية لعام 2019 ( جائزة أولى).

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كما تقرر أن يكون أخر موعد لتسليم الأعمال الصحفية يوم 10 فبراير2020 لدى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الرابع بالنقابة.

وكان نقابة الصحفيين أعلنت عن آخر موعد للاشتراك بمشروع العلاج بالنقابة وذلك فى نهاية يناير الجاري، وأنه لن يفتح مرة آخرى إلا نهاية العام لاشتراك ٢٠٢١ وذلك طبقا لقرار مجلس النقابة .

و أيمن عبد المجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين فى تصريحات له، أنه تيسيرا على الصحفيين وحتى أسباب مالية من يرغب في الاشتراك، تم فتح نظام التقسيط للراغبين بواقع ١٥٠ جنيه للاشتراك للأسرة، والمبلغ المتبقي بحسب عدد الأسرة يسدد على ٣ أشهر، موضحا أنه يقبل الاشتراك بشكل استثنائي في الحالات التالية فقط السماح للمقبولين في لجنة القيد الجديدة بالاشتراك و إضافة المولود الجديد في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر من الميلاد وإضافة الزوج أو الزوجة الجدد بشرط أن يكون العضو الأصلي مشترك في المواعيد القانونية.

وكان أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتى التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين ، أكد من قبل أن الإصلاحات الهيكلية والجذرية، التي شهدها المشروع، وأسفرت عن زيادات غير مسبوقة في تاريخ المشروع، لدرجة مضاعفة حجم الاستفادة العادية من 12 ألف جنيه، إلى 24 ألفًا، وزيادة الحد التكميلى للحالات الحرجة من 20 ألفًا إلى 35 ألف جنيه، فضلًا عن زيادة نسبة استفادة الآباء والأمهات من 40%؜ إلى 70%؜، وغيرها من الإصلاحات التي شملت 20 بندًا، جعلت مجلس النقابة، يقرر عدم السماح بأي فتح استثنائي للمشروع خلال العام، بعد غلقه بنهاية يناير المقبل.

وشدد عبدالمجيد على أن القرارات التى اتخذت، راعت ظروف بعض الزملاء، من خلال التقسيط، ومن ثم لا مبرر عن التخلف عن الاشتراك لمن يرغب، وهو ما يجعل أى طلب اشتراك استثنائى فى المستقبل، مرفوضًا وفق قرار المجلس، كوّن المشروع تكافليًا، يشترك من يرغب ليستفيد منه عند الحاجة.

وكشف عبدالمجيد، أن عدد المشتركين في الأسبوع الأول من الصحفيين وأسرهم، بلغ 8 آلاف مشترك، وهو عدد كبير قياسًا على المدى الزمنى، مقارنة بالأعوام السابقة، ويرجع ذلك لتحسن الخدمات المقدمة، وتنقية دليل المشروع، وإضافة حزمة من المستشفيات ومعامل التحاليل والأطباء، فى القاهرة وجميع المحافظات لتغطية ثغرات سابقة تخصصية، وجغرافية.