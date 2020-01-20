شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يبحث مع نظيره الموريتانى تفعيل دور المركز الثقافى المصرى فى نواكشوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ظهر اليوم الإثنين، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نظيره الموريتانى الداه سيد أعمر طالب، وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلى ، حيث عقد الاجتماع الخاص بينهما بمقر وزارة الشئون الإسلامية والتعليم الأصلى بنواكشوط لبحث المزيد من أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، وخلال اللقاء الذى حضره سعادة السفير أحمد سلامة سفير مصر بدولة موريتانيا الشقيقة أهدى محمد مختار جمعة نظيره الموريتانى نسخًا من أحدث إصدارات الوزارة، منها : كتاب بناة وهدامون، وكتاب مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة والسنة، وكتاب الكليات الست.

من جانبه أثنى الوزير الموريتانى على هذه الإصدارات وعلى جهود وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة، كما تناول اللقاء سبل تفعيل وتنشيط دور المركز الثقافي المصرى بنواكشوط، حيث يبدأ هذا النشاط بمحاضرة هامة لوزير الأوقاف المصرى اليوم تحت عنوان : " خطورة الفكر المتطرف وحتمية المواجهة".

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