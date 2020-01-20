شكرا لقرائتكم خبر عن كتيب تعريفى بالمناطق السياحية الاستشفائية فى مصر بين أيدى المستثمرين قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح غرفة المنشآت الفندقية على المستثمرين السياحيين وأعضاء الغرفة كتيبا تعمل على إعداده حاليا، يحتوى على تعريف بالمناطق السياحية المتواجده فى مصر وما تتمتع به من مقومات، وذلك بهدف دعم الاستثمار فى هذا المجال ودعم نمط السياحة الاستشفائية فى مصر.

وعملت غرفة المنشآت الفندقية على دراسة المناطق السياحية المتوفر بها الامكانيات الطبيعية لتنمية هذا نمط السياحة الاستشفائية، حيث تملك مصر كل المقومات اللازمة لهذا النمط السياحى، لإعداد كتيب شامل، وأشارت الغرفة إلى إنه فى إطار ما تقوم به الدولة لتنوع المنتج السياحى، تهتم غرفة المنشآت الفندقية لتقديم الدعم اللازم لاعضائها مقدمى هذا النمط الفندقى.

وقام رئيس شعبة الفنادق الاستشفائية هانى العسال بحضور جلسات مجلس النواب التى تم من خلالها مناقشة مشروع قانون السياحة الصحية، وتقوم الشعبة بوضع مقترحات لادراج هذا النمط السياحى ضمن ما يتم تدريسه فى كليات السياحة والفنادق.

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وتعمل محافظة جنوب سيناء على عدد من المشروعات لتطوير السياحة الاستشفائية بها، حيث من المرتقب أن تستضيف مؤتمرا عالميا قريبا، وتمتلك مصر ما يزيد عن 1300 موقع للسياحة العلاجية فقط، تعتمد على الموارد الطبيعية والبيئية إلى جانب الكفاءات، وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد أكد على دعم الدولة لمنتج السياحة الصحية والاستشفائية، ورعايتها للجهود المبذولة من أجل وضع اسم مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية، مشيرا إلى أن شرم الشيخ سوف تستضيف المؤتمر العام تحت رعاية رئيس الجمهورية، خاصة وأن جنوب سيناء محافظة تتمتع بالعديد من المقومات الطبيعية التي تؤهلها لقيادة المشروع، متوقعا أرباح تتجاوز 2 مليار 300 مليون دولار لهذا النمط.

كما يتم الأن دراسة قانون السياحة العلاجية فى البرلمان، ومن المقرر إنشاء الهيئة العليا للسياحة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة وهى التي ستتولى تنظيم العلاقة بين الصحة والسياحة والجهات ذات الصلة بنشاط السياحة الصحية التي تندرج تحتها كافة أشكال العلاج والاستشفاء والنقاهة والاستجمام.