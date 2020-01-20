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وزير الكهرباء يوتجه للكونغو الأحد المقبل لبحث الاستثمار والتعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  يترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة و عدد من رؤساء كبرى شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الكهرباء والإنشاءات والبنية التحتية، خلال زيارة إلى دولة الكونغو الأحد المقبل لبحث سبل الاستثمار المصرى هناك.

ومن المقرر أن يناقش وزير الكهرباء سبل تسهيل المشاركة المصرية فى مشروع سد إنجا و دور مصر فى تنفيذ المشروع من خلال شركات القطاع الخاص المصرى وبدعم من الحكومة المصرية والذى تم الإتفاق عليه من خلال إعلان سياسى بين البلدين أثناء زيارة السيد رئيس الوزراء الكونغولى ووزير الطاقة بالكونغو لمصر عام 2016، كما سيتم بحث امكانية إشتراك مصر فى تنفيذ المراحل القادمة من مشروع سد إنجا وكذلك تفعيل مشروع الربط الكهربائى مع إنجا.

الجدير بالذكر أنه تم خلال الفترة من 2003 حتى الآن تدريب حوالى 260 متدرباً كونغولياً فى مختلف مجالات الكهرباء، ومن خلال المبادرة المصرية للتنمية بدول حوض النيل فقد تم توقيع بروتوكول للتعاون بين البلدين يتضمن قيام الحكومة المصرية بإنشاء محطة شمسية قدرة 4 ميجاوات على أرض الكونغو الشقيقة.

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