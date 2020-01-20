شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بيلاروسيا يدعم فتح مجالات تعاون جديدة خلال زيارته للعربية للتصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية التعاون والإستفادة من الخبرات المتميزة لدولة بيلاروسيا الصديقة في العديد من مجالات التصنيع، مشددا علي توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" للهيئة للمشاركة في نقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التصنيع المختلفة , بالتعاون مع الخبرات العالمية، جاء هذا خلال زيارة "سيرجى تيرتنتييف" سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة.

وشهد اللقاء بحث آليات تعزيز التعاون المشترك فى مجالات الصناعة المختلفة، بما في ذلك التدريب وتبادل الزيارات للتعرف علي الإمكانيات والإحتياجات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك فى مجال الصناعات الدفاعية والمدنية ومنها مجالات السكك الحديدية وتحديث عربات القطارات وتطوير خطوط الإنتاج بمصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع للهيئة، بالإضافة إلي صناعات الشاحنات والمعدات الزراعية والمعدات واللوادر والجرارات الزراعية والمحركات والإلكترونيات.

وأكد "التراس"علي دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والإستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة بيلاروسيا الصديقة، مشددا علي إهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع كبري الشركات العالمية فى تنفيذ المشروعات التنموية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الإستثمار في مصر .

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وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع تتطلع لتعزيز التعاون في المجال الصناعي بما يحقق الإستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في الهيئة لتعظيم نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلي جانب زيادة الفرص التنافسية لتسويق الإنتاج المشترك للعربية للتصنيع والشركات البيلاروسية في السوق المصرية والعربية والأفريقية، وكذا إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الدول الأفريقية بالإستفادة من الإتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة مثل "الكوميسا" بهدف تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية .

وعقب تفقده معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أعرب "سيرجى تيرتنتييف" عن تطلع بلاده لفتح آفاق جديدة للإستثمار وتعزيز التعاون والتصنيع المُشترك، مشيدا بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية ، وهو ما يشجع العديد من الشركات البيلاروسية إلى عقد المزيد من الشراكات مع "العربية للتصنيع" لتعميق التصنيع في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

وأشار أن اهتمام الجانب البيلاروسي بالتعاون مع الجانب المصري يأتي في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل، لافتاً إلى أنه سيتم عرض المنتجات التي يتم تصنيعها بالتعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع والشركات البيلاروسية خلال المعرض المقرر إقامته على هامش الإجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك خلال زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر خلال شهر فبراير المقبل.