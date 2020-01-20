بالشروط والتفاصيل.. الأزهر يعلن حاجته لـ47 وظفية قيادية بجميع القطاعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف، حاجته لشغل بعض الوظائف القيادية بالمستوى الوظيفي (الممتاز - العالي - مدير عام) ببعض قطاعاته، وَفْقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 م ولائحته التنفيذية.

واشترط الأزهر- بحسب بيان- لشغل وظائف الدرجة الممتازة، قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في الوظيفة القيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة، بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم يشترط قضاء مدة بينية كلية قدرها 19 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

واشترط الأزهر، لشغل وظائف المستوى العالي، قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في الوظيفة القيادية من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة، وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم يشترط قضاء مدة بينية كلية قدرها 18 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

واشترط الأزهر لشغل وظائف مستوى مدير عام، قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول (أ) أو أقدمية عام به (طبقًا لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 م) للوظائف الخاضعة للقانون رقم (81) لسنة 2016م، بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ويشترط قضاء مدة بينية مقدارها عامين على الأقل بوظيفة معلم أول (أ) للوظائف الخاضعة لقانون رقم (156) لسنة 2007 م، وبالنسبة لغيرهم يشترط قضاء مدة بينية كلية قدرها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

وطالب الأزهر بأن تتوافر في المتقدمين الشروط التالية:

1 - مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

2 - أن يكون المتقدم مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقًا لبطاقة الوصف، مع مراعاة قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (35) لسنة 2019 م بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف.

3 - أن يكون لدى المتقدم المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

4 - اجتياز البرامج التدريبية المقررة في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وطالب راغبي التقدم لشغل هذه الوظائف الحصول على (نموذج طلب شغل الوظيفة) من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمشيخة الأزهر بحديقة الخالدين بالدراسة، أو من على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية على أن يرفق به الآتي:

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1- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل، وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة، وبالنسبة لغيرهم ترفق شهادات الخبرة متضمنة البيانات بعاليه معتمدة ومختومة.

2- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة.

3- بيان مستقل عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها.

4- مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم عليها. 5

- عدد (6) صور شخصية حديثة + صورتين من بطاقة الرقم القومي.

6- صورة من آخر ثلاثة تقارير سنوية.

7 - على المتقدمين من حملة الدرجات العلمية (ماجستير – دكتوراه) تقديم نسخة من الرسالة، على أن يتم ردها للمتقدم بعد انتهاء المقابلات.

وطالب بأن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد واحد ملف مدون عليه "اسم المتقدم / جهة العمل / الوظيفة المراد التقدم عليها / رقم التليفون "على أن ترفق نسخة من كافة المستندات والإنجازات ومقترحات التطوير على أسطوانة CD وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج قطاعات الأزهر.

وتقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمشيخة الأزهر بحديقة الخالدين بالدراسة بالقاهرة بالدور الخامس لمدة 30 يوما، اعتبارا من تاريخ نشر الإعلان، ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد الميعاد المحدد أو بالبريد.

وأشار الأزهر إلى أن مواعيد تقديم الطلبات والمستندات سالفة الذكر، يوميًا ما عدا الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساًء.