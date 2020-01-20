وزير الإسكان يصدر قراري إزالة لمخالفات بناء بمدينة الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارى إزالة لمخالفات البناء الواقعة على الأراضي المنضمة لكردون مدينة الشيخ زايد، بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017.
وأوضح المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أن مخالفات البناء تمثلت فيما يلي: إقامة 85 مبنى بدون ترخيص داخل تجمعين سكنيين خاصين، على قطع أراضٍ سكنية وخدمية، وكذا إقامة 80 مبنى بدون ترخيص داخل قطعة أرض ضمن القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017.
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى أن قراري وزير الإسكان نصا على تولى جهاز المدينة بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ تلك الإزالات.
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