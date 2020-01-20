الأعلى للإعلام: نرفض غلق جريدة التحرير.. وعلى الشركة المالكة إيجاد حلول أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانا قال فيه إيه يرفض غلق جريدة التحرير.
وقال المجلس في بيان: يعبر المجلس عن حرصه من واقع مسئولياته الدستورية والقانونية على حرية الصحافة وتهيئة المناخ المناسب للصحفيين لتأدية دورهم الوطني، فإن المجلس يؤكد رفضه لغلق جريدة في ضوء ما يتخذه مجلس إدارة شركة التحرير للنشر والطباعة والتوزيع من إجراءات لتصفية الشركة ونناشدها العمل على حل المشاكل التي تواجهها".
وأوضح المجلس في بيان له، أنه يتعين على الشركة المالكة إيجاد حلول لها بدلاً من الاندفاع نحو تصفية الشركة وما يترتب عليه من إهدار لحقوق الصحفيين ومصالحهم التى يؤكد المجلس حرصه على مساندتهم حتى لا يترتب على ذلك مشاكل أخرى لا مبرر لها.
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